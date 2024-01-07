Віктор Орбан може стати тимчасовим президентом Євроради
Орбан може замінити на посаді Шарля Мішеля, який раніше анонсував свою відставку
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Якщо чинний президент Європейської ради Шарль Мішель залишить свою посаду, як він раніше анонсував, а лідери ЄС не зможуть швидко домовитися про наступника, то Єврораду тимчасово очолить премʼєр Угорщини Віктор Орбан. Про це 7 січня повідомило видання Politico.
За словами журналістів, головування у Європейській раді тимчасово може перейти Віктора Орбана, оскільки Угорщина головуватиме у Раді з липня 2024 року до грудня.
Після виборів до Європейського парламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля.
Нагадаємо, Шарль Мішель раніше оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду президента Євроради.
До слова, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Угорщина зайняла відверто проросійську позицію. Будапешт активно виступає проти надання Києву військової допомоги, намагається блокувати санкції проти РФ. Угорські топ-політики регулярно виступають зі скандальними заявами щодо «примирення з РФ». Окрім того, Угорщина виступає проти вступу України до ЄС в найближчій перспективі.