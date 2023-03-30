Представили акустичну версію пісні «Коли твоя земля в війні»

Трек було приурочено до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пісня та відео, яке відзняли на неї, отримали хороші відгуки. Але авторові твору та фронтмену гурту МЕРІ Вікторові Виннику цього виявилось замало.

Акустичну версію пісні спродюсували у звичній для гурту МЕРІ манері

Як зізнався сам Віктор, у першочерговому задумі пісня планувалась в акустичному звучанні. Однак у процесі запису музиканти так захопилися, що не втримались і спродюсували композицію у звичній манері, притаманній усій творчості МЕРІ. Тепер, коли твір пройшов перевірку на радіо, в інтернеті та на живих виступах, було вирішено повернутися до ідеї акустики.

У новій версії використовувався мінімальний набір інструментів, основний акцент зроблено на виконанні. Саме через це пісня вийшла дуже проникливою і чуттєвою. Слухачі отримають можливість зосередитись на текстовому посилі та ще глибше співпереживати разом з виконавцем.

Продюсували нову версію, як і попередню, Остап Панчишин з проекту PANCHYSHYN та Марʼян Криськув з Jenny Records.

Зйомки кліпу відбувались просто у коридорі студії і зайняли рекордних дві години. Режисером, як і у кількох останніх відеороботах, виступив сам Віктор Винник. Зйомкою займався оператор Дмитро Кошлань.

У кліпі «Коли твоя земля в війні» використали особливі символи

Ідея відео полягає у простому донесенні пісні через символи та речі, які тепер асоціюються з війною. Останнім кадром став букет підсніжників на фоні світанку – як символ нової весни і того, що наша Перемога у цій війні неминуча.