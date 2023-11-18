Віктор Орбан знову буде президентом правлячої партії «Фідес» протягом двох років

З’їзд угорської правлячої партії «Фідес» переобрав прем’єр-міністра Віктора Орбана своїм головою. Про це у суботу, 18 листопада, пише угорське видання Nepszava.

На з'їзді угорської партії голова комісії Карой Контрат оголосив, що делегати проголосували за президента і чотирьох віце-президентів. Як повідомляється, результат голосування делегатів «Фідес» був відомий заздалегідь, адже Орбан був єдиним кандидатом на посаду голови партії. Він отримав 1190 голосів.

«Жодних несподіванок не сталось і під час обрання віцеголів партії влади Угорщини: делегати проголосували за чотирьох чинних заступників Орбана», – пише видання.

Зауважимо, що Орбан очолював партію із 1993 по 2000 роки та безперервно з 2003 року. Крім того, з 2010 року він є незмінним прем'єр-міністром Угорщини. За цей час політик зміг консолідувати владу довкола себе та своєї партії.