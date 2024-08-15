Криворіжці спробують пробитись у наступний етап другого за силою єврокубку

У середу, 15 серпня, криворізький «Кривбас» у межах 3-го туру кваліфікації Ліги Європи зіграє матч-відповідь проти чеської «Вікторії» Пльзень. Матч стартує о 20:00 за київським часом. Гру розсудить румунська бригада арбітрів на чолі з Гораціу Фешніком.

Для «Кривбаса» цей поєдинок стане лише другим у єврокубках – дебют проти чехів минулого тижня команда Юрія Вернидуба провалила, програвши з рахунком 1:2. Щобільше, криворіжці не потішили й у чемпіонаті України, з тріском програвши львівським «Карпатам» в УПЛ (0:3). Гра ознаменувалась скандалом, який закінчився тим, що Вернидуб після матчу не потиснув руку наставнику львів’ян Владиславу Лупашку. Цей факт теж не додає позитиву команді перед вирішальним поєдинком у Лізі Європи.

Надійний букмекер FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Вікторію». Коефіцієнт на перемогу чехів становить 1,39. Успіх українців букмекери оцінюють у 8,30, а нічию – у 5,20.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,52, тоді як тотал менше 2,5 – 2,58.

Найбільше шансів забити мають Матей Видра та Даніель Васулін (обидва 2,00) у «Вікторії» і Олег Кожушко (4,00) та Даніель Соса (4,20) у «Кривбаса».

Де дивитися матч-відповідь ФК «Кривбас» у 3-му турі кваліфікації Ліги Європи

Матч «Вікторія» – «Кривбас» онлайн буде доступний у прямій трансляції на території України. Подивитися гру наживо можна буде на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.