Львів'яни здобули дебютну перемогу в сезоні 2024/25

У неділю, 11 серпня, львівські «Карпати» на стадіоні «Україна» приймали криворізький «Кривбас». Підопічні Владислава Лупашка несподівано розбили суперника з рахунком 3:0, здобувши першу перемогу після повернення в еліту українського футболу.

Нагадаємо, у першому турі «Карпати» розійшлись миром з рівненським «Вересом» (0:0), а «Кривбас» мінімально здолав одеський «Чорноморець». Окрім того, на тижні команда Юрія Вернидуба у Кошіце (Словаччина) невдало дебютувала у єврокубках, поступившись вдома чеській «Вікторії» Пльзень (1:2) в межах 3-го туру кваліфікації Ліги Європи. Додатковий матч і тривалий переїзд криворіжців були на руку «Карпатам».

Українська Прем’єр-ліга, 2-й тур

ФК «Карпати» (Львів) – ФК «Кривбас» (Кривий Ріг) – 3:0

Голи: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 81

Нереалізований пенальті: Луньов, 19 (ФК «Кривбас»)

Команди розпочали обережно, з розвідки. Перший небезпечний момент виник лише на 9-й хвилині – Кемкін врятував «Карпати» після удару Кожушка з кута воротарського. За трохи Олег вдруге змарнував шанс вивести криворіжців вперед, не зумівши замкнути закидання від Луньова.

На 18-й хвилині Бабогло зачепив Хомченовського у власному штрафному й арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. До м’яча підійшов Луньов і… не зумів переграти Кемкіна.

«Карпатам» ніяк не вдавалось підібратися до воріт суперника і Клименко в середині тайму зважився на дальній удар – Кліщук легко забрав. За трохи Драмбаєв на лівому фланзі легенько обіграв Полегенька і віддав у воротарський, але Вакулко вже у падінні дивом не влучив у ворота. Згодом потужно стріляв Твердохліб – вище воріт.

На 32-й хвилині «Карпати» створили свій перший небезпечний момент: затяжна атака, м’яч завис у повітрі, спочатку пробив Шах, але удар заблокували, а за мить Адамюк стрільнув у лівий кут – Кліщук у падінні забрав. У наступній атаці сумбурний штурм львів’ян завершився ударом від Чачуа – захисники в останній момент встигли заблокувати.

На 39-й хвилині черговий прохід «Карпат» завершився голом: Підлепенець протягнув м’яч з правого флангу до центру і був збитий на лінії штрафного, першим до м’яча встиг 19-річний дебютант Артур Шах і потужно, а головне результативно пробив у нижній кут з правої.

Львів’яни кинулись добивати суперника і за дві хвилини подвоїли свою перевагу: Чачуа прострілив, Клименко відпасував на Полегенька і Павло потужно з-за меж штрафного прошив Кліщука. На 4-й доданій до першого тайму хвилині Хомченовський намагався закинути Кемкіну за комірець, але голкіпер Карпат у карколомному стрибку перевів на кутовий.

Одразу по перерві Шахов ледь не оформив дубль – знову чудово зіграв Кліщук у падінні потягнувши удар від Артура з правого кута. На 60-й хвилині кіпер «Кривбаса» ледь не привіз у свої ворота гол, невдало прийнявши передачу назад від Хомченовського. Мірошниченко зі штрафного перекинув стінку, але пробив у сантиметрах над поперечиною. Вернидуб спробував перевернути гру замінами, але сьогодні був явно не день «Кривбаса».

За 10 хвилин до завершення матчу Альварес вирішив пробити з-за меж штрафного, Кліщук у падінні відбив, але першим на добиванні був Чачуа – 3:0. Тлумак на останніх хвилинах міг доводити рахунок до непристойного, але з близької відстані стрільнув над поперечиною.

Як наслідок, розгромна перемога «Карпат» – львів’яни набрали 4 очки й після двох турів піднялись на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Кривбас» з 3-ма пунктами опустився на сьоме місце.