Електронні сигарети надіслали бійцям сімох військових частин ЗСУ

Львівська обласна прокуратура передала бійцям Збройних Сил України партію арештованих електронних сигарет вартістю понад 14 млн грн. 48 тис. електронних сигарет намагалися продавати без акцизу у Львівській області.

Прилади арештували в ході розслідування щодо контрабанди, повідомили у Львівській обласній прокуратурі у четвер, 2 березня. Контрабандисти завозили товар поза митним контролем, а зберігали підакцизні сигарети на складах у Львіській області.

«Розслідуванням встановлено, що вказані підакцизні товари ввезено на територію держави поза митним контролем та без сплати акцизного податку, в такому випадку відповідно до законодавства України їх продаж на території держави заборонено. Надалі прокурорами ініційовано звернення до суду та отримано ухвалу слідчого судді про передачу вказаних речових доказів на потреби ЗСУ», – повідомили у прес-службі прокуратури Львівщині.

Десятки тисяч цигарок передали сімом військовим частинам ЗСУ в середу, 1 березня. Проти контрабандистів відкрито кримінальне провадження за незаконне перевезення та збут підакцизних товарів.