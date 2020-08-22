«Він сказав, що за одне фото заплатять 250 грн»

9-річна львів’янка Еллада Молода днями зізналась своїй матері, що до неї чіпляється хлопець її старшої сестри. Дівчинка розповіла, що чоловік приходив до неї в душ, гладив її по ногах, розпитував непристойні речі і забороняв їй розповідати про це батькам. Мати дівчинки одразу звернулась у поліцію. Чоловік, якого підозрюють у розбещенні дитини – це 37-річний колишній журналіст Віталій Пересада.

«Ми дізнались, що він надсилає моїй на той момент неповнолітній доньці БДСМ-картинки у соцмережах»

Віталій Пересада близько року зустрічався зі старшою донькою Валентини Молодої. На той момент дівчині Тетяні було 17 років. За словами жінки, чоловік показував свій паспорт, де було вказано, що його звати Віталій Небесний і йому 27 років. І лише нещодавно батьки дівчини дізнались його справжнє прізвище і вік.

«Одного дня донька на моє прохання привела його додому, щоб я могла з ним познайомитись. У мене одразу виникла думка, що він не дуже психічно адекватний, в нього постійно бігали очі, загалом дивно себе поводив. Потім ми дізнались, що він надсилає моїй на той момент неповнолітній доньці Тетяні БДСМ-картинки у соцмережах. На певний час ми заборонили їм спілкуватися, але потім він прийшов до нас із своєю мамою, вибачився, казав, що зміниться. Ми дозволили їм іноді спілкуватися, все ж таки це перше кохання доньки», – розповідає Валентина Молода.

У кінці липня сім’я поїхала в Затоку, що біля Одеси, на море. Разом з ними поїхав хлопець Тетяни – Віталій.

«Він постійно сидів в номері, може, два рази за всі 10 днів кудись вийшов. І в цей період почала себе дивно поводити моя молодша донька Еллада. Вона боялася сама без мене ходити в номер, особливо в душ. Дитині вже 9 років, і мене насторожила її поведінка», – каже мати дівчинки.

«Він сказав, що якщо я комусь розкажу, то мені все одно ніхто не повірить»

Після повернення у Львів уже 18-річна Тетяна Молода вирішила втекти від батьків до свого дорослого хлопця Віталія. Після цього інциденту 9-річна молодша сестра Тетяни заявила своїй матері, що має дещо розповісти їй про Віталія.

«Я дуже хвилювалась за старшу доньку в цей момент, і в принципі думала, що ще я можу про нього дізнатись? Але те, що вона мені розповіла, не вкладається в голові», – каже Валентина Молода.

За словами 9-річної дівчинки, під час спільного відпочинку на морі Віталій кілька разів до неї чіплявся.

«Він зайшов до мене в душ, і відкрив шторку, спитав, чи нормальна вода і сказав, що подасть мені рушник», –розповідає ZAXID.NET 9-річна Еллада.

Наступного дня, за словами дитини, дорослий чоловік гладив її по нозі, коли вона лежала у ліжку. В цей момент дитина була одна в номері. Він запитав у дівчинки, чи у її школі хлопчики показують дівчаткам статеві органи, потім показав їй аніме з оголеними людьми. За словами дівчинки, Віталій попросив її нічого не розповідати мамі, мовляв, це секрет.

«Він запросив її в свою кіношколу. Сказав, що вона може заробити 250 грн, якщо її пофотографують в купальнику чи в рушнику. І щоб потрапити у школу, треба отак фотографуватись. Вона спитала, чи можна фотографуватись в сукні, він сказав, що ні – лише в купальнику. І знову наголосив, що їхня розмова – секрет», – каже Валентина Молода.

«Він сказав, що якщо я комусь розкажу, то мені все одно ніхто не повірить. Що моя старша сестра мене зненавидить і мене всі покинуть», – згадує Еллада.

У школі Віталія Пересади навчаються діти та підлітки (фото Facebook)

Дівчинка також розповіла, що чоловік чіплявся до неї ще до поїздки на море. Вдома, коли її старша сестра кудись виходила, чоловік гладив ноги 9-річої Еллади і розпитував у неї різні непристойності.

Почувши від своєї дитини такі зізнання, Валентина Молода одразу звернулась у поліцію. За її словами, працівники поліції довго не хотіли реєструвати кримінальне провадження, однак ввечері 21 серпня таки зробили це.

Валентина Молода постійно публікує сторіз про випадок зі своєю донькою в Instagram. Вона каже, що за останні кілька днів їй написало кілька десятків людей, чиї діти також зізнались, що Віталій Пересада до них чіплявся на заняттях у кіношколі. Наразі батьки не готові публічно про це заявляти.

За вловами Валентини Молодої, лише кілька днів тому вона дізналась справжні прізвище та вік Віталія. «Він якимось чином виготовив собі паспорт, де йому 27 років. А виявилось, що йому 37 років, і в нього прізвище не Небесний, а Пересада», – каже жінка.

Зараз 9-річна донька Валентини спілкується з психологом, учора її вперше допитали у цій справі.

«Це все маячня»

Зранку 22 серпня поліція офіційно повідомила про кримінальне провадження за фактом розбещення 9-річної дитини.

«Вчора, 21 серпня, до Личаківського відділу поліції звернувся львів’янин, який повідомив, що його знайомий, 37-річний місцевий мешканець, вчиняв розпусні дії щодо його малолітньої дочки. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) ККУ», – йдеться у повідомленні поліції.

Журналістка ZAXID.NET зателефонувала за номером Віталія Пересади, за яким він спілкувався з батьками своїх учнів. Російськомовний чоловік спочатку підтвердив, що його звати Віталій. Він заявив, що не знайомий з 9-річною Елладою Молодою.

«Окрім ваших слів, ви ще щось маєте? Це все маячня сивої кобили», – заявив він.

Потім чоловік заперечив, що його звати Віталій і порадив журналістці дзвонити на «102» та не турбувати його.

Що відомо про Віталія Пересаду (Небесного)?

З відкритих джерел відомо, що 37-річний Віталій Пересада за професією журналіст, закінчив Львівський національний університет ім. Франка. У 2008 році працював на львівському «12 каналі» журналістом і ведучим музичних програм. У резюме Пересади на сайтах з пошуку роботи вказано, що у 2009 році він працював моделлю, а також має досвід організації вечірок.

У 2019 році Пересада відкрив власну кіношколу CamOn School на вул. Шевченка, 20 у Львові. На сторінці школи у Facebook вказано, що діти і підлітки зможуть навчитися там «акторської майстерності, зйомки та учаті у процесі створення кіно».