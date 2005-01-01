Винниківський «Рух» підписав контракт із центральним захисником

СпортІгор Саджениця, сьогодні, 16:186150

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Винниківський «Рух» підписав контракт із центральним захисником
Роман Никитюк

24-річний Роман Никитюк уклав контракт на півтора року та став другим новачком винниківського клубу зимового міжсезоння. Про це повідомляє офіційний сайт «Руху».

До переходу у «Рух» центральний захисник виступав лише за «Волинь». В її складі провів 30 матчів в українській Прем’єр-лізі та 18 – у Першій Лізі.

У винниківській команді гравець виступатиме під 26-им номером.

До цього 16 грудня, першим новачком «Руху» став вихованець львівського футболу Михайло Писко. Таким чином «жовто-чорні» підсилили позицію лівого захисника.

До слова, наприкінці літа «Рух орендував кількох гравців «Карпат». Керівництво львівського клубу прийняло рішення повернути опорного півзахисника Назара Вербного з оренди. Щодо Максима Грися, то «Карпати» і «Рух» досягнули домовленості про продовження орендної угоди вінгера. Відтак, Максим виступатиме у складі винниківської команди до літа 2018-го.

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