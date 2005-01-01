Вінницькі ультрас на матч чемпіонату України прийшли у футболках зі свастикою

Вінницькі ультрас «відзначилися» під час останнього матчу сезону

2 червня в матчі 29-го туру чемпіонату України з футболу у другій лізі чемпіонату групи А вінницька «Нива» приймала на рідному Спорткомплексі «Нива» лідера групи - клуб «Агробізнес» (Волочиськ). Зустріч закінчилася впевненою перемогою господарів 2:0. Про це повідомляє Sport Arena.

Результат не позначилася на становищі команд у турнірній таблиці – «Агробізнес» посів перше місце в групі А, «Нива» - третє.

Разом із тим поєдинок був затьмарений появою на спортивній арені фанів «Ниви», одягнених у футболки з нацистською символікою.

Як повідомляється, вінницька поліція відкрила справу за фактом демонстрації фашистських символів фанатами «Ниви».

Прес-аташе ФК «Нива» Михайло Шафір у коментарі «Укрінформу» припустив, що це могла бути провокація.

«Були чутки, що хтось із ультрас був одягнений у футболки зі свастикою, а взагалі-то ніхто такого не бачив. Після матчу гравці команди віталися з уболівальниками, в тому числі – з ультрас. Ми від клубу підходили, журналісти, і ніхто такого не бачив. Це якась провокація, улаштована навмисне, щоб очорнити ФК «Нива», – сказав Шафір.

Цей факт також розглядатиме КДК ФФУ, оскільки він відображений у рапортах арбітра і офіційного делегата зустрічі.