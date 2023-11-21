Ужгородський міськрайонний суд виніс вирок Олені Романець, яка, керуючи автівкою, на смерть збила пішохода на вулиці Анкудінова в Ужгороді. Жінці призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, проте замінили реальний термін на один рік іспитового.

Як вказано у вироку суду, який винесли 16 листопада, смертельна аварія в Ужгороді сталася ввечері 31 грудня 2022 року. Олена Романець на автомобілі Volkswagen Golf наїхала на пішохода, котрий рухався вздовж вулиці. Від численних травм людина загинула.

Встановлено, що причиною аварії стало порушення водійкою правил дорожнього руху. У суді жінка визнала свою вину. Під час розгляду справи були враховані факти відшкодування страховою компанією ПрАТ СК «АЗУ Україна» витрат на поховання загиблого, хороша характеристики з місця роботи Олени Романець, а також те, що вона має цукровий діабет і є інсулінозалежною.

Суддя Марина Хамник призначила Олені Романець покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки без застосування додаткового покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами. Від відбування призначеного судом покарання водійку звільнили з випробувальним строком на 1 рік.