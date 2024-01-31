Лимонні дерева мають чутливу кореневу систему і вимагають хорошого дренажу

Вирощувати вдома захопливо і корисно, адже ви матимете вдома свіжі цитрусові без будь-якої хімії. Це досить популярна культура, яку не так складно виростити. Проте все ж існують кілька помилок, яких можуть припуститися початківці. Детальніше про них та як правильно вирощувати лимон, пояснює AgroMarket.

Полив

Надмірний полив може призвести до закислення ґрунту, що спровокує кореневу гниль та інші проблеми. Недостатній полив може призвести до висихання та скручування листя. Важливо поливати рослину тільки тоді, коли ґрунт сухий на дотик. Також важливо стежити, щоб вода для поливу була кімнатної температури і відстояна, щоб не шокувати рослину і не завдати шкоди.

Освітлення

Лимонним деревам потрібно багато світла для зростання та плодоношення. При скороченні світлового дня до 7-8 годин рослину необхідно досвічувати. Найбільш сприятливим місцем для вирощування у приміщенні є вікно, що виходить на південь і забезпечує максимальну кількість природного світла. Якщо природного світла недостатньо, можна використовувати лампи для вирощування рослин, щоб доповнити потребу рослини у освітленні. Важливо уникати прямих сонячних променів, оскільки вони можуть обпекти листя та завдати інших ушкоджень.

Поради з успішного вирощування лимона

Лимонні дерева мають чутливу кореневу систему і вимагають хорошого дренажу, щоб запобігти кореневій гнилі. Ґрунт повинен бути добре дренованим, пухким і багатим на поживні речовини. Досвідчені садівники рекомендують додавати в ґрунт мікоризу, щоб сприяти здоровому зростанню коренів. Також важливо переконатися, що в горщику є достатні дренажні отвори, щоб запобігти скупченню води на дні, що може призвести до кореневої гнилі.

Регулярне обприскування також буде корисним для підтримки вологи в рослині. Особливо в зимові місяці, коли повітря в приміщенні сухе через опалювальний сезон.

Регулювання кількості зав'язі допоможе дочекатися хорошого врожаю. Якщо ваша рослина молода, то не варто залишати всі зав'язі, вперше рекомендується залишити не більше 3-5 штук. Обов'язково підв'язуйте молоді гілки з урожаєм, щоб вони не зламалися.

Відкладення вапняного нальоту по краях горщика та на поверхні ґрунту свідчать про залужування ґрунту, яке можна виправити внесенням кислих добрив.

Регулярна обрізка допомагає надати дереву форму та сприяти зростанню, запобігає загущеності. Крім того, поширеною проблемою кімнатних лимонних дерев можуть бути такі шкідники, як павутинний кліщ і попелиця, тому важливо регулярно оглядати рослину та вчасно з ними боротися.