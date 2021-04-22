Через електронну систему Helsi українські лікарі записують до себе на прийоми фіктивних пацієнтів. Щонайменше три такі випадки у тьох різних львівських лікарів виявив ZAXID.NET. Самі медики запевняють, що це незумисні помилки, проте кількість записів в електронній системі безпосередньо впливає на фінансування лікарні чи поліклініки від НСЗУ, тому фальшиві пацієнти можуть помогти медикам підняти зарплати.

ZAXID.NET спробував максимально детально розібратися у цій ситуації.

«Я цієї лікарки взагалі не знаю»

Інформаційна система Helsi працює в Україні уже близько двох років. Фактично це величезна база даних особистої медичної інформації всіх українців, які підписали декларації із сімейними лікарями. Тут можна можна записатися на прийом до лікаря, отримати електронне скерування на аналізи чи інші послуги. Ця інформація доступна лише пацієнтові, його сімейному лікарю, а також працівникам реєстратури і вузькопрофільним спеціалістам – за умови, що пацієнт приписаний до їхнього лікувального закладу.

Нещодавно до редакції ZAXID.NET звернулася львів’янка Ірина Папірник. Жінка у середу, 14 квітня, записувалася через Helsi на прийом до свого сімейного лікаря і випадково зауважила у своєму акаунті відмітку про те, що кілька днів тому відвідувала лікаря-гінеколога в іншій амбулаторії, хоча такого візиту насправді не було.

«У моїй електронній картці було зазначено, що я у понеділок, 12 квітня, о 8:00 ранку була на прийомі у гінекологині в поліклініці №2 на вул. Мазепи, 25. Спершу подумала, що це якась помилка і вирішила переглянути усі свої прийоми у лікарів. Виявилося, що я саме в цієї лікарки – Марії Бліновської, була ще кілька разів. Перший візит нібито був ще в грудні. Але я цієї лікарки взагалі не знаю, ніколи її не відвідувала, а на обліку я стою в іншого гінеколога в іншій поліклініці», – розповіла ZAXID.NET Ірина Папірник.

Загалом львів'янка виявила, що вона чотири рази була записана до Марії Бліновської. Перший візит мав відбутись 9 грудня, але Ірина Папірник нібито його скасувала. Наступний прийом відбувся 27 січня, ще один 12 березня і останній – 12 квітня. Жінка намагалася сконтактуватися з лікаркою Марію Бліновською, однак телефони у поліклініці увесь день не відповідали.

Львів'янка Ірина Папірник виявила, що відвідує гінекологиню, в якої насправді ніколи не була

Ірина Папірник має підписану декларацію із сімейним лікарем у поліклініці на вул. Лемківській,28. Це – поліклінічне відділення №1 Першої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева. Там і відвідує усіх інших вузьких спеціалістів. Поліклінічне відділення №2 на вул. Мазепи, де працює Марія Бліновська, також підпорядковується цій же лікарні, втім Ірина Папірник ніколи його не відвідувала.

«Ми ж з тими комп’ютерами ніколи не працювали»

Журналістка ZAXID.NET Марта Когут також відвідує поліклініку №1 на вул. Лемківській, тому журналістка вирішила перевірити і свій акаунт у Helsi. Виявилося, що у її картці теж є записані прийоми у лікаря, яких насправді не було. Наприклад, останній візит до лікаря датований 1 березня цього року. Марта Когут нібито була на прийомі у сімейного лікаря Олексія Білана, який працює в амбулаторії сімейної медицини №3, що на вул. Шевченка,116. Ця амбулаторія також підпорядковується Першій міській лікарні. 1 березня Марта Когут була на роботі і не відпрошувалася, щоб піти до лікаря.

Лікар Олексій Білан у коментарі ZAXID.NET запевнив, що цей запис про візит до нього є помилкою. «В мене дійсно є пацієнти з прізвищем Когут. Ціла родина, там і Марта, і Ірина, це популярне прізвище. Напевно, випадково записало не ту Марту Когут – то помилково чи якось механічно, так сталось. Є нюанси з комп’ютером, по тому прізвищу вибиває багато пацієнтів, от і натиснули випадково не на ту. І вийшло, що інша Марта Когут потрапила до мене на прийом», – пояснив Олексій Білан.

Олексій Білан також стверджує, що кількість візитів до лікаря не впливає на його зарплату. «На зарплату впливає кількість підписаних декларацій, а не кількість візитів до лікаря», – додав сімейний лікар Олексій Білан.

Своєю чергою гінекологиня Марія Бліновська заявила ZAXID.NET, що чотири рази поспіль помилково записала до себе на прийом Ірину Папірник, бо не вміє добре користуватись комп'ютером.

«Можливо, якісь збої були, бо в мене є така серед пацієнтів. То нічого такого кримінального немає, якась помилка, можливо: хотіли якусь Папірник записати, а там кілька Папірників є в системі і натиснули не на ту Папірник. Воно нам ніяк не рахується, на зарплату не впливає. Вона як ставка була чотири з чимось тисячі, так і є. У нас є стала зарплата незалежно від того, скільки ми прийняли людей. Ми цю систему [Helsi] тільки вивчали, ми ж з тими комп’ютерами ніколи не працювали», – пояснила 60-річна Марія Бліновська.

Марія Бліновська працює гінекологинею у поліклінічному відділені №2 Першої міської клінічної лікарні імені Князя Лева

Аби переконатися, що махінації з записами до лікаря відбуваються не тільки з пацієнтами цих двох поліклінік, ZAXID.NET знайшов львів’янина Юрія К., який обслуговується у сімейній амбулаторії на вул. Виговського – це 5-та міська клінічна поліклініка. В електронній картці Юрія є запис до уролога Ігоря Попова у грудні. Він дійсно тоді відвідував цього лікаря, але це був єдиний візит. Однак у картці є ще записані ще п’ять прийомів у того ж Ігоря Попова. Найдивнішим є запис за 6 січня, оскільки Юрій К. у Святвечір був з родиною, а не відвідував лікарів.

Навіщо лікарям зайві прийоми і що робити пацієнтам, які виявили такі несправжні записи?

Керівниця відділу маркетингу та комунікацій Helsi Олена Губич пояснила ZAXID.NET, що лікарям доступна інформація тільки тих пацієнтів, які мають підписану декларацію у клініці, де вони працюють. Львівська гінекологиня Марія Бліновська працює в поліклінічному відділені №2 Першої міської лікарні імені Князя Лева на вул. Мазепи. А Ірина Папірник має підписану декларацію в іншому поліклінічному відділенні №1 цієї ж лікарні на вул. Лемківській. Тому лікарка без проблем змогла записати жінку до себе на прийоми.

«Запис до лікаря через медичну інформаційну систему Helsi здійснюється пацієнтом зі свого облікового запису, який прив'язаний до номера мобільного телефону. Також запис може бути здійснений співробітником реєстратури або лікарем, для цього підтвердження запису пацієнтом не потрібно. Насправді прикро, що у пацієнтів виникають ситуації, коли вони бачать в особистому кабінеті записи, яких не робили. Та всі випадкові записи залежать від людського фактору, лікар чи реєстратор при запису може випадково обрати не того пацієнта», – розповіла Олена Губич.

Проте у Національній службі здоров'я України пояснили ZAXID.NET, що вузькопрофільні лікарі, окрім зарплати, отримують додаткові виплати за окремим амбулаторним пакетом. Сума фінансування за цим пакетом є однаковою щомісяця, але вона безпосередньо залежить від кількості створених у системі Helsi записів пацієнтів та наданих послуг за рік. Тобто чим більше пацієнтів приймають вузькопрофільні спеціалісти у 2021 році, тим більше фінансування вони отримають у 2022-у. Таким чином твердження гінекологині Марії Бліновської про те, що лікарі не отримують додаткових грошей за кількість прийомів, не зовсім відповідає дійсності.

«Сума договору з НСЗУ для закладу охорони здоров’я враховує кількість послуг, які заклад надав у 2020 році, та які вніс до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) [це та ж сама система Helsi - ред.]. Якщо заклад не веде медичні записи в ЕСОЗ, або веде їх некоректно чи частково, це може призвести до того, що сума договору для закладу буде нижчою. Внесені в ЕСОЗ дані лікар скріплює своїм електронним підписом і відповідно несе за це відповідальність», – йдеться у письмовій відповіді НСЗУ на запит ZAXID.NET.

Натомість сімейні лікарі справді отримують виплати лише за кількість підписаних декларацій. Тобто у випадку з сімейним лікарем Олексієм Біланом і пацієнткою Мартою Когут, найімовірніше, таки виникла помилка у записі.

Ненавмисну помилку можна припустити і в описаних вище випадках з гінекологинею Марією Бліновською та урологом Ігорем Поповим, проте пряма фінансова зацікавленість медзакладів, де вони працюють, робить таке припущення значно менш вірогідним.

У НСЗУ радять пацієнтам, які виявили такі несправжні записи до лікарів, одразу звернутися з офіційною скаргою через форму у розділі «Громадянам» на сайті НСЗУ або за телефоном 16-77.

ZAXID.NET намагався отримати коментар у керівництва Першої міської лікарні імені Князя Лева, однак нам не вдалося цього зробити, бо головна лікарка медзакладу Джаваіра Джафарова перебуває на лікарняному.

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