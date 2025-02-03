Вісім українських шкіл відбудують за кошти міжнародних донорів
Вісім українських шкіл, які зазнали руйнувань під час війни, відновлять за кошти міжнародних донорів. Нові приміщення будуть із дотриманням стандартів енергоефективності та безбар’єрності. Загальний бюджет ініціативи – 4 млн євро, повідомляє МОН.
«У межах спільної з ПРООН та урядом Іспанії ініціативи вдасться відновити вісім шкіл у Волинській, Київській, Львівській та Сумській областях до грудня 2026 року. Це дасть змогу понад 5 тис. школярам і 450 освітянам навчатися та працювати в безпечних і комфортних умовах», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Відновлення передбачає легкі та середні ремонтні роботи в закладах, де рівень пошкоджень не перевищує 60%. Зокрема профінансують таке:
впровадження енергоефективних рішень з утеплення будівель, термоізоляції фасадів для зменшення споживання енергії взимку та захисту від перегрівання влітку;
встановлення сонячних водонагрівальних колекторів і панелей, енергоощадного LED-освітлення та датчиків руху в коридорах;
забезпечення безбар’єрності приміщень.
«Основна мета проєкту – безперервність навчального процесу для тих, хто його позбавлений. Ми інтегруємо енергоефективні практики, встановлюючи новий стандарт для українських шкіл», – зазначив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.
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Ініціатива є складником проєкту «Оновлення навчальних закладів в Україні: відновлення соціальної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни», який реалізує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки уряду Іспанії та у співпраці з Іспанським агентством міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID) ПРООН.