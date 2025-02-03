Школи будуть безбар'єрними і енергоефективними

Вісім українських шкіл, які зазнали руйнувань під час війни, відновлять за кошти міжнародних донорів. Нові приміщення будуть із дотриманням стандартів енергоефективності та безбар’єрності. Загальний бюджет ініціативи – 4 млн євро, повідомляє МОН.

«У межах спільної з ПРООН та урядом Іспанії ініціативи вдасться відновити вісім шкіл у Волинській, Київській, Львівській та Сумській областях до грудня 2026 року. Це дасть змогу понад 5 тис. школярам і 450 освітянам навчатися та працювати в безпечних і комфортних умовах», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Відновлення передбачає легкі та середні ремонтні роботи в закладах, де рівень пошкоджень не перевищує 60%. Зокрема профінансують таке:

впровадження енергоефективних рішень з утеплення будівель, термоізоляції фасадів для зменшення споживання енергії взимку та захисту від перегрівання влітку;

встановлення сонячних водонагрівальних колекторів і панелей, енергоощадного LED-освітлення та датчиків руху в коридорах;

забезпечення безбар’єрності приміщень.

«Основна мета проєкту – безперервність навчального процесу для тих, хто його позбавлений. Ми інтегруємо енергоефективні практики, встановлюючи новий стандарт для українських шкіл», – зазначив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Ініціатива є складником проєкту «Оновлення навчальних закладів в Україні: відновлення соціальної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни», який реалізує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки уряду Іспанії та у співпраці з Іспанським агентством міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID) ПРООН.