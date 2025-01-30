Більшість шкіл мають генератори, але цього не достатньо для повноцінного навчального процесу

Уряд змінив порядок надання державної субвенції місцевим громадам для облаштування освітнього середовища. Тепер гроші можна буде витратити також на закупівлю генераторів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє «Ocвiтopiя».

«Тепер ці кошти можна буде витратити не лише на облаштування укриттів, але й на закупівлю генераторів для шкіл», – уточнив Денис Шмигаль.

За інформацією Міністерства освіти і науки, торік улітку понад 80% українських шкіл мали генератори. Досі їх закуповували органи місцевої влади.

Денис Шмигаль додав, що пріоритетом для уряду залишається безпека школярів та навчання в офлайн-форматі.

«У поточному році спрямовуємо 1,6 млрд грн на придбання близько 460 шкільних автобусів. Це забезпечить підвезення до закладів освіти близько 30 тис. школярів», – додав прем’єр.

Впродовж 2023-2024 громади та школи закупили через Prozorro Market 1007 шкільних автобусів. Наприкінці минулого року 2,8 млрд грн виділили на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів та 150 млн грн субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів.