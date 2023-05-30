Хірургам вдалося зробити неможливе - видалити аневризму у самій нирці

Судинні хірурги Львівської обласної клінічної лікарні зробили 51-річному мешканцю Хмельниччини складну реконструктивну ювелірну операцію, під час якої видалили велику аневризму судини в нирці і врятували чоловікові орган. Це була рідкісна аневризма, у практиці львівській судинних хірургів таких ще не було. І в світовій медичній літературі таких випадків описано дуже мало. Операція була дуже ризикована, але пройшла успішно.

Гіпертонік з 20-річним стажем

51-річний Володимир з Хмельниччини розповів ZAXID.NET, що є гіпертоніком з 20-річним стажем. Тиск у нього почав стрибати ще у молоді роки, коли йому було 30 років. З того часу вживає ліки для зниження тиску. У молоді роки інколи пропускав прийом ліків, а тепер приймає їх щодня, бо тиск міг підвищитися і до 200 мм рт. ст. Чоловік важко перехворів коронавірусом, і стан здоров’я ще більше погіршився: боліла голова, пропав сон, набрякали ноги, задишка, набрав зайву вагу. Його скерували на обстеження у кардіоцентр, під час якого і виявили аневризму у нирці.

«Мені пояснили, що в середині мого організму граната, яка може рвонути у будь-яку мить. У нас таких операцій не роблять, знайомий хірург порадив поїхати до Львова. Ми зайшли в інтернет, виявляється, хворих з такою аневризмою дуже мало. Дізналися, що у Львові зробили вже понад 20 операцій з аневризмою, і всі успішні. Тож ми поїхали до Львова», – каже Володимир.

Чоловік зізнався, що був дуже великий ризик втратити нирку, і першою умовою, яку висунули лікарі перед операцією, – скинути вагу. І це вдалося. За місяць Володимир схуд на 10 кг і важив вже 102 кг.

Відомий судинний хірург професор Ігор Кобза розповів, що аневризма, яку виявили у Володимира, належить до рідкісних. У своїй практиці судинні хірурги з такою ще не зустрічалися.

«Унікальність цього випадку у тому, що аневризма утворилася практично вже у нирці. Головна ниркова артерія спершу розгалужується на судини першого порядку, далі йдуть гілочки артерії другого порядку і майже у самій нирці – гілочки третього порядку. Всі аневризми, які судинні хірурги видаляли раніше, виникали на судинах першого або другого порядку. З аневризмою на судинах третього порядку ми стикнулися вперше. І у світовій медичній літературі таких випадків описано дуже мало, бо це рідкісна патологія», – каже професор Ігор Кобза.

Забрати аневризму всередині нирки майже неможливо, бо є ризик ушкодити саму нирку

При такій патології є прямі покази для видалення нирки, бо забрати аневризму всередині нирки майже неможливо, є великий ризик ушкодити саму нирку.

Утім, у Володимира інша нирка, за словами професора, нормально не функціонує. І якщо видалити нирку з аневризмою, може виникнути ниркова недостатність. Тож судинні хірурги зважилися на ризиковану операцію – спробували видалити аневризму і зберегти чоловікові ліву нирку. До операційної бригади, окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли судинні хірурги Юлія Мота, Олег Зубенко, Олег Щепітко, анестезіолог Роман Михальчук, анестезистка Оля Ганас і операційна сестра Оля Копитко.

Обстеження показали, що розмір аневризми на різних рівнях був у вісім-дев’ять разів більший за гілку ниркової артерії, на якій вона утвориася. Уже під час операції хірурги побачили, що на великій аневризмі є ще дві аневризми меншого розміру, які просвічуються, тобто, стінка судини у них тонша за сигаретний папір. Вони могли будь-якої миті розірватися.

Операція тривала майже 7 годин. Чоловікові провели складну реконструктивну ювелірну операцію. Вийняли нирку, заморозили, тоді обережно видалили аневризму, провели реконструкцію судин і поставили нирку на місце. Тобто, провели аутотрансплантацію нирки.

ZAXID.NET провідав пацієнта на шостий день після операції. Володимир почувається добре. Нирка працює, і почав нормалізовуватися тиск. Він уже приймає половину дози ліків від тиску з тих, що пив до операції. Аневризма, кажуть лікарі, провокує високий тиск, бо кров нормально не поступає до нирки.

Судинні хірурги обласної лікарні загалом провели вже 23 аутотрансплантації нирки і 14 з них – при аневризмах, під час яких забрали 22 аневризми (в деяких хворих забрали відразу декілька). Але пацієнт з Хмельниччини став перший у їхній практиці, в якого вдалося успішно забрати аневризму вже у самій нирці.