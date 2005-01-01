Віталія Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави. Фото дня

Віталій Кличко тримає зліпок свого кулака, який традиційно залишають боксери після церемонії включення їх до Міжнародної зали та музею боксерської слави в американському містечку Канастоті. Він став першим українським боксером, який потрапив в Зал слави в категорії «Сучасні боксери». Цього року, разом із Кличком внесли ще двох боксерів – мексиканця Еріка Моралеса та американця Рональда Райта. Боксер може бути включений в Міжнародну залу та музей боксерської слави лише через 5 років після завершення кар'єри.

фото Андрія Скакодуба, POOL, УНІАН