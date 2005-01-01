Віталія Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави. Фото дня

СпортПавло Паламарчук, сьогодні, 13:241830

До теми

Віталій Кличко тримає зліпок свого кулака, який традиційно залишають боксери після церемонії включення їх до Міжнародної зали та музею боксерської слави в американському містечку Канастоті. Він став першим українським боксером, який потрапив в Зал слави в категорії «Сучасні боксери». Цього року, разом із Кличком внесли ще двох боксерів – мексиканця Еріка Моралеса та американця Рональда Райта. Боксер може бути включений в Міжнародну залу та музей боксерської слави лише через 5 років після завершення кар'єри.

фото Андрія Скакодуба, POOL, УНІАН

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Найкращі фото тижня.
Головні події тижня у Львові та Україні ZAXID.NET
Львів’янин Тарас Сало другий рік поспіль переміг у півмарафоні ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук