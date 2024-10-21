Вийшов другий офіційний трейлер третьої частини пригодницької франшизи «Пригоди Паддінгтона», «Пригоди Паддінгтона в Перу».

Окрім улюбленця глядачів Г’ю Бонневіля (франшизи «Пригоди Паддінгтона», «Аббатство Даунтон»), у нові частині франшизи з’являються лауреатка премії «Оскар» Олівія Колман, відома своїми ролями у «Вонці» та «Батьку», Антоніо Бандерас («Кіт у чоботях»). Також у нових «Пригодах Паддінгтона у Перу» зіграють Емілі Мортімер («Мері Поппінс повертається»), Джулі Волтерс – харизматична Моллі Візлі з «Гаррі Поттера», Джим Бродбент («Бріджит Джонс») та ін.

За сюжетом, родина Браунів вирушає до Перу, щоб відвідати рідний край Паддінгтона та його тітку Люсі. Однак виявляється, що тітка Люсі зникла і начебто поїхала у загадкову подорож глибоко у джунглі Амазонки. Сміливий Паддінгтон без жодних роздумів вирушає на порятунок, а Брауни, звісно ж, спішать за ним.

Стрічка стане логічним продовженням перших двох екранізацій циклів романів письменника Майкла Бонда, які розійшлися тиражем у десятки мільйонів копій. Перші фільми серії, які вийшли в Україні у 2015 та 2018 роках, зібрали у світовому прокаті понад півмільярда доларів та отримали численні позитивні відгуки критиків та глядачів, а «Пригоди Паддінгтона 2» вважається світовою пресою кращим сиквелом в історії кіно.

У вітчизняному прокаті перші частини «Пригод Паддінгтона» зібрали сумарно більше 850 тис. глядачів, а третя частина стане наймасштабнішою з усіх пригод Паддінгтона та родини Браунів.

«Пригоди Паддінгтона в Перу» виходять у прокат вже з 16 січня 2025 року.