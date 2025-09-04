Головну роль у фільмі зіграв Віталій Ажнов

Біографічний фільм «Малевич» з Віталієм Ажновим у головній ролі вийде в український прокат з 11 вересня. У трейлері та фільмі поєднуються життя автора «Чорного квадрата» з сучасними подіями, показуючи, що ця війна і наша історична боротьба з російським імперіалізмом триває і зараз. Допрем’єрний показ у Львові відбудеться 6 вересня в кінотеатрі «Мультиплекс».

Фільм охоплює ключові події у житті Казимира Малевича, які дають уявлення про епоху в якій він жив і пристрасті, що вирували навколо творчості митця. А їх було чимало: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, що потерпали від Голодомору і ненависть до порядків, що насаджували більшовики.

Також у фільмі є окрема сюжетна лінія, що проводить паралелі з сучасністю, коли російський імперіалізм вкотре намагається знищити українську ідентичність. Останні кадри стрічки зняті у деокупованому селі Мощун. Там за режисерським задумом оживають картини Малевича, присвячені одній з українських трагедій за яку відповідальна радянська влада.

«Ідея фільму виникла ще до повномасштабного вторгнення, але зйомки відбувалися у 2022-му році. За цей час наш першочерговий задум зазнав змін: ми не могли знімати, наприклад, у селах на Харківщині, а сучасність проникала у наше кіно через масовані обстріли енергетичної інфраструктури та кінематографістів, що йшли на фронт. Той фільм, що ви бачите зараз не лише вперше в українському кіно робить спробу художньо осмислити фігуру Малевича, а й залишиться в історії згадкою про те, через що ми зараз проходимо», ‒ ділиться режисерка Дарія Онищенко.

Головну роль у фільмі зіграв Віталій Ажнов, відомий ролями у виставах «Калігула», «Марія Стюарт» і «Макбет» у театрі Франка. Також серед касту Ірма Вітовська-Ванца («Мої думки тихі»), Христина Федорак («Перевізниця»), Марина Кошкіна («Каховський об’єкт»), Дарія Творонович («Валерія виходить заміж») і Олександр Рудинський («Камінь, папір, ножиці», що отримав BAFTA). Одного з персонажів втілив Олекій Горбунов («Дике поле»).

Музику до фільму створив Милош Єліч з «Океану Ельзи», а саундтреком стала улюблена пісня Казимира Малевича, яка згадується у його спогадах — «Гуде вітер вельми в полі» у виконанні Shumei. Її історія нерозривно пов’язана з Тарасом Шевченком і довгий час виконувалася на згадку про нього. Shumei переосмислив та осучаснив звучання музичного твору.

Фестивальна прем’єра фільму відбулася з аншлагом на кінофестивалі «Молодість» у 2024 році. Покази стрічки також проходили за кордоном — в Італії, Німеччині, Бразилії.

У всеукраїнський прокат біографічна драма «Малевич» виходить з 11 вересня.