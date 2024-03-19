Головну роль у своєму фільмі Дев Патель виконав сам

Оприлюднений офіційний український трейлер динамічного екшену «Манкімен». Стрічка вже отримала найвищі оцінки від глядачів та критиків.

Фільм став дебютом у режисурі для номінанта на премію «Оскар» актора Дева Пателя. Продюсерами стрічки виступив один з найбільш успішних голлівудських продюсерів та режисерів Джордан Піл («Пастка», «Ми» та «Ноу») та команда студії Thunder Road Безіла Іванека, яка стоїть за виробництвом таких франшиз як «Джон Вік» та «Сікаріо».

В США та багатьох країнах світу новий екшн-фільм випускає студія Universal, з якою у Джордана Піла підписана ексклюзивна угода.

За сюжетом, світ поглинає вбивча корупція, безкарна поліція та продажні політики, одна маленька іскра здатна спалити всіх. Загадковий герой, який заробляє на життя боями без правил, має єдину мету: помститися вбивцям матері, а для цього він одягає маску Ханумана, мавпоподібного божества, який є символом страху та покарання для злочинців.

Головну роль у своєму фільмі Дев Патель виконав сам, пройшовши той самий курс тренувань, що й Кіану Рівз при підготовці до «Джона Віка». Британський актор індійського походження отримав міжнародне визнання завдяки таким фільмам як «Мільйонер з нетрів», «Лев», «Готель Мумбаї», «Легенда про Зеленого лицаря» тощо.

Вперше картина була представлена 11 березня на фестивалі SXSW (South by Southwest). Фільм вийде у прокат 18 квітня. Україномовна версія адаптована для осіб з порушенням зору та осіб з порушенням слуху.