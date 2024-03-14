В одній з головних ролей знялась Кірстен Данст

Вийшов новий трейлер апокаліптичного блокбастеру легендарного візіонера Алекса Ґарленда «Повстання Штатів». З 11 квітня можна буде переглянути фільм з Кірстен Данст та Вагнером Моурою. У всеукраїнський прокат найдорожчий блокбастер студії А24 ексклюзивно випустить дистрибуторська компанія Green Light Films.

Фільм «Повстання Штатів» став найдорожчим проектом знаменитої американської незалежної компанії А24, його бюджет склав 50 млн доларів. А режисером стрічки виступив Алекс Ґарленд, відомий глядачам за такими хітами, як Ex Machina «Анігіляція», «Чоловічий рід» та «28 днів потому». Світова прем’єра стрічки запланована на 14 березня в межах фестивалю South by Southwest (SXSW) у Техасі. Примітно, що у фільмі одна з повстанських груп була саме з Техасу, а у реальному житті світ ще на початку року спостерігав за загостренням ситуації у штаті на тлі міграційної кризи. Інтернет-користувачі вже встигли провести паралелі між ситуацією та сюжетом фільму, назвавши її найнесподіванішою промокампанією стрічки.

«"Повстання Штатів" Алекса Ґарленда — це неймовірний, цікавий і потужний кінематограф, який не схожий ні на що з того, що ви побачите цьогоріч у кінотеатрах. Це абсолютно захопливий досвід, в якому майстерно поєднано масштабне видовище з глибоким розумінням характеру та особистих переживань героїв-журналістів, втілених у життя завдяки зірковому акторському касту. Коли ми подивилися фільм перед затвердженням його до фестивалю, ми всі перебували трохи в шоці, розуміючи, що Алекс і A24 створили ще один шедевр», – сказала Клодетт Годфрі, віце-президентка відділу кіно і телебачення на SXSW.

Дія у фільмі відбувається у недалекому альтернативному майбутньому США, де розгортається громадянська війна. Команда військових кореспондентів відважно вирушає до Білого дому, прямуючи крізь всю країну і ризикуючи власним життям заради документації реальності. Разом з ними передовою антиутопічного завтра вирушить і глядач, на якого чекає неймовірний захопливий кінематографічний світ екшену з неминучим вибуховим завершенням.

Новий постер фільму зображує похмурий Мангеттен, що перетворився на зону бойових дій. Тут острів Свободи служить укріпленою базою, оточеною військовими кораблями, а у небі літають гелікоптери, нагадуючи «Апокаліпсис сьогодні», доки на задньому плані палає Нью-Йорк.

У другому трейлері ще краще розкривається світ уявного майбутнього США. Головні герої зіткнуться зі збройними угрупованнями, стануть свідками жахливих руйнувань, бачитимуть вибухи біля Білого дому, та намагатимуться зафіксувати реальність серед загального хаосу наростаючого конфлікту. Також у трейлері можна почути одну з найулюбленіших патріотичних пісень серед американців America the Beautiful.

Головні ролі у фільми виконали Кірстен Данст («Меланхолія», «Інтерв'ю з вампіром»), Нік Офферман («Парки та зони відпочинку»), Вагнер Моура («Нарко»), Джессі Племонс («У руках пса», «Пуститися берега») та зірка байопіка «Прісцилла» Кейлі Спейні.

В українських кінотеатрах та IMAX фільм вийде вже 11 квітня одночасно з усім світом.