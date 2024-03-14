У мережі з’явився трейлер хорору «Омен: Початок». В український прокат фільм вийде 4 квітня 2024 року. Фільм є приквелом першого фільму знаменитої франшизи «Омен».

В центрі сюжету – молода американка Маргарет Дайно, яку відправляють до Риму, де вона має присвятити життя служінню церкві. Там вона зіштовхується з пітьмою, що випробовує її віру та приховує жахливу змову, мета якої – народження вселенського зла.

Головні ролі у фільмі «Омен: Початок» зіграли Нелл Тайґер Фрі («Дім з прислугою»), Тавфік Баргом («Марія Магдалина»), Соня Браґа («Поцілунок жінки-павука») та інші.

Режисеркою картини стала Аркаша Стівенсон.