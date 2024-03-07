Головну роль у картині виконала Крістен Стюарт

18 квітня в українських кінотеатрах вийде кримінальний екшн-трилер «Любов, брехня та кровопролиття». Головну роль у картині виконала Крістен Стюарт, номінантка на «Оскар» та «Золотий глобус» за роль принцеси Діани у фільмі «Спенсер: Таємниця принцеси Діани», зірка фільму «Ангели Чарлі» та саги «Сутінки».

Стюарт у фільмі втілила відлюдькувату менеджерку тренажерного залу. За сюжетом вона стає близькою з амбітною бодибілдеркою, яка в гонитві за своєю мрією прямує у Вегас. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, що затягне їх обох у тенета злочинних зв’язків.

«Любов, брехня та кровопролиття» – новий фільм від студії А24, відомої номінованою на 5 «Оскарів» картиною «Зона інтересу» Джонатана Ґлейзера, оскароносними стрічками «Все завжди й водночас» Деніела Шайнерта і Дена Квана, «Кит» Даррена Аранофскі, «Місячне сяйво» Баррі Дженкінса, а також серіалами «Сварка» та «Ейфорія».

Режисерка – Роуз Ґласс. Її повнометражний дебют, горор «Свята Мод» був номінований на премію BAFTA як найкращий британський фільм року та найкращий дебют.

Світова премʼєра відбулася на цьогорічному Кінофестивалі «Санденс», головному фестивалі незалежного кіно у США. Також картина була показана на Берлінському міжнародному кінофестивалі.