Акторки шукали матеріал, який дозволив би їм мати якомога більше спільних сцен у фільмі

Психологічний трилер «Материнський інстинкт» з володарками «Оскара» Енн Гетевей та Джессікою Честейн вийде у прокат з 4 квітня. Дует суперзірок та подруг у реальному житті грають головні ролі у англомовній адаптації світового бестселера бельгійської письменниці Барбари Абел.

Еліс (Джессіка Честейн) та Селін (Енн Гетевей) здається, що мають все: у кожної люблячі чоловіки, діти, комфортне життя в заможному пригороді. А також їх сусідська та міцна дружба. Трагічний випадок знищує гармонію. Почуття провини, підозрілість та параноя поєднуються, щоб знищити дружбу і, можливо, їхні життя.

Сценарій проекту, вперше представленого на міжнародному кінофестивалі у Торонто, був адаптований Сарою Конрадт, яку за цю роботу авторитетне видання Variety внесло до списку сценаристів «за якими потрібно слідкувати».

Постановником є Бенуа Деломме, відомий своїми операторськими роботами, для якого стрічка стала режисерським дебютом.

«Материнський інстинкт» – це третя сумісна робота для Честейн та Гетевей, володарок премій «Оскар», «Золотий Глобус» та BAFTA . За словами акторок, вони шукали матеріал, який дозволив би їм мати якомога більше спільних сцен у фільмі.

Україномовна версія фільму адаптована для осіб з порушенням зору та осіб з порушенням слуху.