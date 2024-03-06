В Україні стрічка з’явиться на великих екранах наприкінці березня

28 березня в українських кінотеатрах вийде мелодрама «Пам’ять любові». Головну роль у картині виконала оскароносна акторка Джессіка Честейн, зірка фільмів «Інтерстеллар», «Воно 2», «Марсіянин» тощо.

Головна героїня стрічки Сильвія проживає детально сплановане рутинне життя. Доля зіштовхує її з Солом – чоловіком, що постійно втрапляє в чудернацькі ситуації, бо забуває те, що з ним сталося буквально кілька годин тому. Їхня зустріч розпочалася з дивного непорозуміння, але цей випадок зближує обох і змушує замислитись, що не такі вже вони й незнайомці.

Партнером Честейн на знімальному майданчику став номінант премії «Еммі» Пітер Сарсґаард. Серед його попередніх робіт – ролі в картинах «Бетмен», «Ціна правди», «Джекі». За свою гру в «Памʼяті любові» Сарсґаард отримав Кубок Вольпі як Найкращий актор Венеційського кінофестивалю 2023 року, обійшовши, зокрема, Джейкоба Елорді («Прісцилла»), Адама Драйвера («Феррарі») та Бредлі Купера ( «Маестро»).

Також у фільмі грають лауреатка «Еммі» Меррітт Вівер («Шлюбна історія»), Джессіка Гарпер («Суспірія» Даріо Ардженто та Луки Гуаданьїно) і Джош Чарльз («Спілка мертвих поетів»).

Режисер та автор сценарію – Мішель Франко, лауреат престижних нагород фестивалів класу А. Картина «Новий порядок» принесла йому «Срібного лева» – Ґран-прі журі Венеційського кінофестивалю, а стрічка «Хронік» – приз за найкращий сценарій Каннського кінофестивалю.

Покази в Україні здійснюються за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».