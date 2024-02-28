Фільм вийде у прокат 4 квітня

Вийшов український трейлер стрічки знаного німецького режисера Крістіана Петцольда «Полум’яне небо». 4 квітня в Україні розпочнуться покази німецької романтичної комедії, яка на торішньому Берлінському міжнародному кінофестивалі отримала Ґран-прі журі «Срібного ведмедя».

Прокат картини обмежений, подивитися її можна буде лише в обраних кінотеатрах у короткий проміжок часу.

Події фільму розгортаються довкола молодого письменника Леона, який вирішує пожити в будинку свого друга на березі моря. Тут він прагне знайти натхнення та завершити книгу. Але через нове знайомство з чарівною дівчиною Леону все не вдається зосередитися на роботі. Коли в будинку з’являються ще кілька несподіваних гостей, неподалік спалахує лісова пожежа. Опинившись у пастці полум’я, герої починають зближуватися.

Режисер і автор сценарію – Крістіан Петцольд, володар двох «Срібних ведмедів» Берлінале, який у 2017 році очолював журі Одеського міжнародного кінофестивалю, а цього року входив до складу журі Берлінале. Серед його відомих робіт – стрічки «Транзит», «Ундіна» тощо.

Головну чоловічу роль виконав австрієць актор Томас Шуберт («Дихання»), який наприкінці 2023 року претендував на звання найкращого європейського актора й отримав відповідну номінацію на премію Європейської кіноакадемії. Головну жіночу роль у фільмі виконала німкеня акторка Паула Бір, найкраща європейська акторка 2020 року (за версією Європейської кіноакадемії), зірка фільмів «Транзит» і «Ундіна» Крістіана Петцольда, а також «Франц» Франсуа Озона.

Також у фільмі зіграли Ленґстон Уйбель, відомий з серіалів «Як продавати наркотики онлайн» та «Неортодоксальна», Енно Требс («Біла Стрічка»), Маттіас Брандт («Вавилон-Берлін»).

Українська прем’єра відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі 2023, де стрічка отримала спеціальну відзнаку журі.