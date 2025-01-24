З 10 квітня в український прокат виходить біографічна драма «Киснева станція».

В основі історії – знаковий фрагмент біографії лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, коли в часі збіглися найбільші випробування та загрози для його життя і водночас – паростки надій на крихке щастя в умовах тотальної неволі.

1980 рік, СРСР. Багаторічний політичний вʼязень Мустафа Джемілєв відбуває заслання у селищі Зирянка в радянській Якутії. Тут він працює на кисневій станції: щоденно наповнює іржаві балони киснем. Його повсякденна монотонна праця нагадує долю міфологічного Сізіфа.

Режисером фільму є Іван Тимченко, автор сценарію – Михайло Бриних. Головні ролі зіграли Борис Орлов, Христина Дейлик, Віктор Полторацький, Василь Кухарський, Едем Ібадуллаєв, Вячеслав Жила. Дистрибʼютором картини в Україні виступила компанія B&H Film Distribution.



«Безглузда праця Сізіфа є однією з ключових метафор західної культури. Але фільм "Киснева станція" пропонує інший погляд на цей образ. Тут Сізіф – це радянський дисидент, який продовжує боротьбу в безнадійному становищі, й попри всі репресивні зусилля не втрачає наполегливості, мотивації та віри у свій народ. Усього через кілька років після подій, про які йдеться у стрічці, Радянський Союз розвалиться. У кримськотатарського народу нібито з’явиться шанс нарешті повернутися додому. Але імперія й надалі чинитиме опір, її кровожерлива сутність, жадання знищувати та поневолювати цілі народи, лишається незмінна до наших днів. Саме тому приклад Мустафи Джемілєва лишається актуальний і в наш час: боротьба має тривати до перемоги, навіть тоді, коли перемога неможлива», – поділився Іван Тимченко, режисер фільму.

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Киснева станція – це не лише центральна локація фільму, а й важливий символ. У радянській «тюрмі народів», де немає свободи та можливості вибору, життя головного героя цілковито залежить від інших покірних «гвинтиків системи». Але водночас Мустафа стає тим, хто наповнює свій народ «киснем» –надією та вірою у справедливість.

Світова премʼєра фільму відбулася в межах конкурсної програми «Tallinn Black Nights Film Festival 2023». Стрічка здобула спеціальну відзнака журі національної конкурсної програми за найкращу режисуру, а також приз за найкращу пісню до фільму від «Радіо Сільпо» та Mastercard в межах Одеського МКФ у 2024 році.