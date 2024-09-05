Вийшов перший трейлер фільму за мотивами популярної гри Minecraft, яка уже отримала статус однієї з найпопулярніших ігор в історії. Ще у 2023 році продажі гри перевищили 300 млн копій. Відео зʼявилося на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.

У ролику, який триває трохи більше хвилини та супроводжується піснею Magical Mystery Tour групи The Beatles, глядачі зможуть побачити основних персонажів та основні аспекти гри на кшталт виготовлення предметів, кубоподібних істот і, звісно ж, Стіва.

За сюжетом екранізації, чотири невдахи загадковим чином потрапляють у кубічний світ, де їм доведеться об'єднатися з місцевим диваком Стівом, щоб врятувати всесвіт. У головних ролях Джек Блек та Джейсон Момоа, у режисерському кріслі – постановник «Супер начо» та серіалу «Остання людина на Землі» Джаред Гесс.

Світова прем'єра фільму запланована на 4 квітня 2025 року. Проте перший тізер уже встиг зібрати велику кількість дізлайків, їх уже набралось понад 100 тисяч.

Нагадаємо, Minecraft – гра в жанрі «пісочниця» з відкритим світом та елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки

Minecraft також використовують в освітніх цілях. Діти в грі можуть вивчати біологію, фізику, історію та інші науки.