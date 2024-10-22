На зйомках фільму

У мережі з'явився перший офіційний трейлер документального фільму «Королеви радості» режисерки Ольги Гібелінди та продюсерки Іванни Хіцінської. Фільм розповідає про дрег-сцену та життя представників LGBTQ+ спільноти в умовах війни. Трейлер дає можливість зануритися в яскравий та емоційний світ героїв фільму, які виборюють своє право на самовираження, а також організовують великий благодійний концерт на підтримку Збройних сил України.

На прикладі трьох історій стрічка розповідає, як не зважаючи на особисті вподобання та шляхи самовираження, відданість та патріотизм є важливими складовими нашої перемоги:

Олександр Данілін, сценічне імʼя Marlen Scandal – більше 10 років на українській дрег-сцені. Олександр має статус учасника війни 2014-16 років та є активістом боротьби за рівність прав в Україні.

Артур Озеров, сценічне імʼя Аura – пʼять днів в тиждень є військовослужбовцем, а два дні дає перформанси як Diva Aura. Артур відверто ділиться своїм досвідом відстоювання особистої свободи й рівності та яку роль у цьому відіграють рідні та друзі.

Монро – одна з найвідоміших телеведучих України. Нині вона блогерка та громадська діячка, чия особиста історія розкриває, як мистецтво допомагає переживати найважчі моменти життя.

Герої та героїня фільму не лише показують свою творчість на сцені, але й активно допомагають армії та волонтерським ініціативам, доводячи, що боротьба за свободу може бути різноманітною.

Проєкт створений у копродукції з Луї Будемо із французької компанії Les Steppes та Ханою Блага Шіларовою з чеської компанії Films&Chips.

«Королеви радості» входить до престижної добірки Generation Ukraine від каналу ARTE, а також отримав підтримку від міжнародного фонду DocSociety, французького фонду CNC, Міністерства культури Чехії, Фонду кінематографії Чехії.

Наразі команда фільму перебуває на стадії монтажу. У кінотеатрах стрічку можна буде побачити у 2025 році.