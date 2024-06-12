Вийшов перший офіційний трейлер третьої частини пригодницької франшизи «Пригоди Паддінгтона» – «Пригоди Паддінгтона у Перу».

Родина Браунів вирушає до Перу, щоб відвідати рідний край Паддінгтона та його тітку Люсі. Але по приїзду виявляється, що тітка Люсі зникла й начебто вирушили у загадкову подорож глибоко у джунглі Амазонки. Сміливий Паддінгтон, як завжди, без жодних роздумів кидається на порятунок, а Брауни, як завжди, вирушають за Паддінгтоном.

Стрічка стане логічним продовженням перших двох екранізацій циклів романів письменника Майкла Бонда, які розійшлися тиражем у десятки мільйонів копій. Перші фільми серії, які вийшли в Україні у 2015 та 2018 роках, зібрали у світовому прокаті понад півмільярда доларів та отримали численні позитивні відгуки критиків та глядачів, а «Паддінгтон 2» вважається світовою пресою найкращим сиквелом в історії кіно.

Як і в попередніх двох частинах, продюсером нового «Паддінгтона» виступив Девід Гейман, відповідальний за успіх таких проєктів як франшизи «Гаррі Поттер», «Фантастичні звірі», а також таких стрічок як «Одного разу у Голлівуді», «Барбі» та «Вонка».

«Пригоди Паддінгтона у Перу» стануть першим фільмом франшизи, який не був знятий Полом Кінгом («Вонка»), проте він залишився виконавчим продюсером та співавтором ідеї. Режисером нового фільму став відомий кліпмейкер Дуглас Вілсон, який створював візіонерські відео-роботи для Apple Music, Coldplay, Massive Attack та ін.

До своїх ролей у нових «Пригодах Паддінгтона» повернеться Г’ю Бонневіль («Аббатство Даунтон»), Джулі Волтерс («Гаррі Поттер»), Джим Бродбент («Бріджит Джонс»). Емілі Мортімер («Мері Поппінс повертається») замінила у ролі місіс Браун Cаллі Гокінс. Також до франшизи у яскравих та ключових ролях доєдналися – лауреатка премії «Оскар» Олівія Колман («Вонка», «Фаворитка», «Батько») та Антоніо Бандерас («»Кіт в чоботях», «Біль та слава»).

«Пригоди Паддінгтона у Перу» стане першим великим пригодницьким проєктом 2025-го року, в Україні прокат стартує з 16 січня.

Нагадаємо, що до свого обрання президентом України ведмедика Падднгтона українською мовою озвучував Володимир Зеленський.