Вийшов перший трейлер фільму Рідлі Скотта «Гладіатор 2»0
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Кінокомпанія Paramount Pictures нарешті представила перший трейлер дуже очікуваної історичної драми «Гладіатор 2» (Gladiator II), знятого режисером Рідлі Скоттом («Чужий», «Тельма і Луїза», «Солдат Джейн», «Ганнібал», «Наполеон»).
Фільм є сиквелом історичного бойовика «Гладіатор» 2000 року з Расселом Кроу в головній ролі, який отримав п'ять «Оскарів», в тому числі за найкращий фільм року.
Події майбутнього фільму розгортаються через 25 років після подій першого «Гладіатора».
Луцій (Пол Мескаль) – нащадок імператора Марка Аврелія. Мати героя Лусілла (Конні Нільсен) відправила сина у Нумідію, щоб уберегти дитину від політичних інтриг. Луцій живе мирним життям, разом із дружиною та дитиною. Одного дня Нумідію підкорюють римляни на чолі з Марком Акацієм (Педро Паскаль), який служив під керівництвом Максимуса, головного героя першого «Гладіатора». Луція беруть у полон та він стає гладіатором.
Також у новому фільмі зіграв Дензел Вашингтон, який втілив образ торговця зброєю і колишнього рабовласника Макрінуса, який втягує головного героя в свої політичні ігри.
У світовий прокат фільм «Гладіатор 2» вийде 22 листопада 2024 року.
А тим часом 86-річний Рідлі Скотт готує ще дві частини «Гладіатора», вихід яких запланований на 2026-2027 роки.