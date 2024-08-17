Кінономпанія Millennium Media представила перший трейлер екшн-горору «Геллбой: Горбань» (Hellboy: The Crooked Man), який має стати черговим перезапуском екранізацій культового коміксу про відомого кіногероя.

Цього разу події відбуватимуться у 1950-х роках. Агент Геллбой та його напарник з Бюро Паранормальних Досліджень повертаються після зриву містичного ритуалу, що міг стати початком вторгнення монстрів з інших вимірів у наш світ. Герої потрапляють в автокатастрофу. Вони опиняються у закинутому селі та зустрічають Горбаня, який тероризує місцевих мешканців.

Роль Геллбоя дісталася Джеку Кесі («Дедпул 2», «Вбивця»). Також у фільмі знімались Джефферсон Вайт («Повстання штатів»), Аделін Рудольф («Рівердейл») та інші. Режисером фільму є Браян Тейлор («Адреналін», «Примарний вершник: Дух помсти») .

В український прокат фільм вийде 26 вересня 2024 року.

Нагадаємо, перший фільм «Геллбой» вийшов у 2004 році, його режисером був Гільєрмо дель Торо. У 2008 році вийшов сиквел «Геллбой 2: Золота армія». Франшизу перезапустили у 2019 році, його зняв Ніл Маршалл.