Головну роль зіграв актор та військовослужбовець Володимир Кравчук

Компанія ForeFilms представила новий трейлер довгоочікуваного романтичного фільму Павла Острікова «Ти – космос», головного героя в якому зіграв актор та військовослужбовець Володимир Кравчук.

У центрі сюжету – український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на звʼязок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну.

Фільм уже вийшов у прокат за кордоном, зокрема в Німеччині та Польщі. Крім цього, фільм був представлений на понад 50-ти міжнародних фестивалях. Серед ключових – головні нагороди на науково-фантастичних фестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі, Бостоні, Невшателі. На початку жовтня «Ти – космос» позмагається за головну нагороду в Європейській конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю.

В український прокат стрічка виходить 20 листопада. Робота над фільмом тривала сім років. Спеціально для зйомок побудували модулі космічного корабля. Крім Володимира Кравчука у фільмі зіграли Леонід Попадько, Дарія Плахтій, Алексія Депікер.