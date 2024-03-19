Офіційна прем'єра фільму відбулася восени 2023 року на Міжнародному кінофестивалі у Торонто

З’явився український трейлер пригодницького бойовика «Пробивний чувак» (Boy Kills World), головну роль в якому виконав шведський актор Білл Скашгорд («Воно», «Варвар»), повідомляє Kinomania Film Distribution.

Події фільму відбуваються в суспільстві, де панує реаліті-шоу, в якому люди вбивають одне одного у найвигадливіші способи. Однак організатори цього проекту перейшли межу, коли вбили родину 9-річного хлопчика. Тепер він готовий на все заради помсти. Його план доволі простий: спочатку вирости та стати сильнішим, потім пройти тренування у майстра бойових мистецтв. І, нарешті, повернутися на криваве шоу, щоб влаштувати ефектну розплату.

Окрім Скашгорда у фільмі зіграли Шарлто Коплі («Дев'ятий округ»), Мішель Докері («Абатство Даунтон»), Фамке Янссен («Люди Ікс») та інші.

Режисером фільму виступив Моріц Мор, для якого це дебютна повнометражна робота. До цього він працював над хорор-серіалом «Віва, Берлін!» 2011 року.

В український прокат фільм вийде 16 травня 2024 року. Офіційна прем'єра фільму відбулася восени 2023 року на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.