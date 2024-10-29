Ніколь Кідман отримала за цю роль приз Венеціанського кінофестивалю

Кінокомпанія Green Light Films показала український трейлер еротичного трилера «Хороша погана дівчинка» (Babygirl), світова прем’єра якого відбулась на цьогорічному Венеційському кінофестивалі. За роль у цьому фільмі 57-річна Ніколь Кідман отримала приз за найкращу жіночу роль.

Вона зіграла авторитарну керівницюміжнародної корпорації Ромі, яка закручує роман зі своїм стажером Семюелем. Їхні стосунки порушують корпоративну етику. Крім того хлопець набагато молодший за давно одружену головну героїню. Проте вони не можуть протидіяти пристрасті та разом досліджують питання сексуальності, влади та домінування в сучасному світі корпоративної культури.

Окрім Кідман у фільмі зіграли Гарріс Дікінсон («Трикутник смутку», «Чаклунка»), Софі Вайлд («Говори до мене») та Антоніо Бандерас («Шкіра, в якій я живу»).

Зняла фільм нідерландська режисерка, акторка та письменниця Галіна Райс.

В українських кінотеатрах фільм з’явиться 16 січня 2025 року.