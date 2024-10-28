Фільм вийде у прокат 7 листопада

Вийшов український трейлер фільму «Сховище 234» з Доном Джонсоном та Ізабель Фурман уголовних ролях. В кінотеатрах України фільм стартує з 7 листопада.

Фільм розповідає про працівницю віддаленого складського комплексу. Вона знаходить у закритому блоці тіло чоловіка. Тепер їй доведеться пережити найважчу ніч у житті віч-на-віч із безжальною бандою, яка готова на все, аби повернути свій дорогоцінний вантаж.

Картину знято за реальними подіями із зіркою фільму «Дитя пітьми» Ізабель Фурман і Доном Джонсоном, від режисера хітів «Золото дурнів» з Метью МакКонахі та «Правила зйому: Метод Хітча» з Вілом Смітом.