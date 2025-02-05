Весною у прокат виходить документальний фільм «Без права на помилку». Зараз можна подивитись трейлер картини, яка розповість про щоденну боротьбу з мінами, дронами та пастками окупантів

Це – історія про вибухотехніків Національної поліції України, які щодня ризикують життям, розміновуючи міста та села, звільнені від російських окупантів.

Режисером фільму є Василь Київський. Зйомки проходили у найгарячіших точках – Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. У фільмі взяли участь міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Національної поліції Іван Вигівський та начальник вибухотехнічної служби Володимир Хоменко.

Вибухотехніки Нацполіції знешкоджують найнебезпечніші боєприпаси: від мін і дронів до авіабомб та ракет.

Окупанти мінували все: будинки, школи, підприємства, навіть звичайні побутові речі – термоси, посуд, комп’ютери.

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Саундтреком до фільму стали композиції групи «Океан Ельзи».

«Це щоденна боротьба, в якій помилка може коштувати життя. Ми дякуємо кожному вибухотехніку за їхню мужність», – наголосив голова Нацполіції Іван Вигівський.

«Без права на помилку» – реальні історії людей, які щодня роблять Україну безпечнішою.