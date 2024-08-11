З’явився перший трейлер пригодницького комедійного бойовика «Гра кілера» (The Killer's Game) з колишнім рестлером та зіркою «Вартових галактики» Дейвом Батістою в головній ролі. В український прокат фільм вийде 12 вересня.

Головний герой фільму – один з найкращих найманих вбивць у світі Джо Флад. Смертельно хворий, він вирішує піти з життя з розмахом та обіцяє рекордну суму за власну голову. Коли кілери вже вирушили на полювання, Джо дізнається, що його діагноз був безглуздою помилкою. Але хто тепер йому повірить? Щоб врятувати власне життя та життя коханої, Джо має дати відсіч найнебезпечнішим «колегам».

Окрім Батісти у фільмі також зіграли Софія Бутелла («Бунтівний місяць», «Kingsman: Таємна служба», Бен Кінґслі («Список Шиндлера», «Будинок з піску і туману»), Террі Крюс («Дедпул 2») та інші.

Зняв фільм колишній каскадер Джей Джей Перрі («Блейд», «Шибайголова», «Мачете вбиває»), який як режисер дебютував у 2022 році з комедійним вампірським бойовиком «Денна зміна».