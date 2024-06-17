Лессі знову має рятувати друзів

Вийшов трейлер фільму «Лессі проти викрадачів собак» (Німеччина). Стрічка обіцяє стати масштабною захопливою пригодою для всієї родини. Фільм є продовженням найвідомішої франшизи про найрозумнішого собаку в світі, красеня коллі на ім’я Лессі.

Сімейний пригодницький фільм є продовженням фільму про Лессі, що вийшов у 2020 році. Він був рімейком найпершої екранізації книги про собаку породи коллі. Власне книга про Лессі лише одна, видана у 1939 році. Вона призвела до появи 12 повнометражних фільмів та 15 проєктів для телебачення, серед яких телевізійні та мультсеріали.

Цього разу Лессі з друзями повинні врятувати всіх собак міста з лап підступних викрадачів та повернути пухнастих улюбленців власникам.

Фло (Ніко Марішка) вже не раз переконувався у тому, наскільки його собака Лессі розумна та кмітлива. Тож коли влітку батьки запропонували відпочинок, куди не можна буде вирушити разом із собакою, Фло відмовився. І поки батьки відпочивають, він поїхав погостювати до своєї тітки, яка живе у курортному містечку зі своїми дітьми та джек-рассел-тер'єром Піппою. Тітка хоче, аби він потоваришував із її прийомними дітьми сиротами Клео (Анна Люсія Гуалано) та Анрі (Пелле Стакен).

Місцевістю, де вони нині живуть, прокочується хвиля дивних злочинів. Хтось викрадає породистих собак. Вже розшукують пуделя, поважного дога, милу чихуахуа та багатьох інших. Невдовзі зникає і Піппа. Разом із Лессі троє друзів вирушають ловити злодіїв та рятувати друзів.

У кінотеатрах України картина з’явиться 27 червня.