Фільм вийде в прокат у жовтні

Студія A24 випустила трейлер майбутнього фільму We Live in Time, де Флоренс П'ю та Ендрю Гарфілд зіграли сімейну пару. Зворушлива історія охоплює десятиліття стосунків, повідомляє Variety.

Режисером фільму став Джон Кроулі, який відомий фільмами «Щиголь», «Бруклін» та «ХлопчикА».

Несподівана зустріч Алмут (П’ю) і Тобіаса (Гарфілд) змінює їхні життя. Коли вони опиняються на шляху, що випробовує обмеженнями часу, вони вчаться цінувати кожну мить нетрадиційної подорожі, яку пройшла їхня історія кохання в глибоко зворушливому романі режисера Джона Кроулі, який охоплює десятиліття, йдеться у синопсисі.

Фільм починається з незвичної історії зустрічі Алмут та Тобіаса, згодом це переростає в історію спільного життя, повного непередбачуваних подій.

Прем'єра стрічки у кінотеатрах запланована на 11 жовтня 2024 року.