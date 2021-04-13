Кадр з фільму

Український дистриб'ютор 86Рrokat оприлюднив трейлер повнометражного документального фільму «Байконур. Вторгнення» режисера Ангела Ангелова.

Головний герой, дослідник Дмитро Громов та оператор Ангел Ангелов вирушають в небезпечну експедицію: вони мають подолати 50 кілометрів пустелі, щоб потрапити на космодром Байконур, до його законсервованих ангарів, де стоять радянські космічні шатли «Буран» та «Буря». Їм загрожують спека, зневоднення, голод та російська в’язниця. Проте українські екстремали вирішили ризикнути та зняли документальний екшн про свою подорож.

Космодром Байконур – легендарний військовий об’єкт. Перший і найбільший космодром у світі, він також став одним із символів космічного протистояння СРСР та США часів «холодної війни».

Фільм також розповість історію космічної програми «Енергія-Буран», яка популяризувалась у СРСР та водночас покаже її зворотній бік – адже це була також небезпечна зброя, єдиним призначенням якої було знищення людей на іншому боці планети.

«Байконур. Вторгнення» – документальний повнометражний фільм, знятий кінокомпанією «DGTL RLGN» та «Insiders Project». Пост-продакшн фільму здійснено за підтримки Українського Культурного Фонду.

Міжнародна прем’єра фільму відбулася 10 квітня 2021 року на XIV міжнародному кінофестивалі документального кіно «Артдокфест», де стрічка брала участь в основному конкурсі.

«Для мене фільм "Байконур.Вторгнення" – це дослідження людської природи через призму неймовірної пригоди. А також це мрія. Мрія побачити та зафільмувати з нелегальної точки те, що не під силу кожному. Побачити на власні очі запуск справжньої ракети, дослідити радянські космічні кораблі та, звісно, відзняти документальне пригодницьке кіно», – розповідає режисер Ангел Ангелов.

Прокат фільму заплановано на весну 2021 року. Точна дата залежитиме від того, як працюватимуть зачинені на карантин кінотеатри.