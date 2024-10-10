Сатирична комедія «Редакція», прем’єра якої відбулась на Берлінале, з’явиться укінотеатрах України наприкінці осені.

«Редакція» – це комедія, яку профільне американське видання Variety визначило як «сатиру постправди». Картину зняли незадовго до повномасштабного вторгнення на Херсонщині, зокрема в нині окупованих Олешківських пісках. Світова прем’єра стрічки відбулася на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у програмі Forum. В українських кінотеатрах фільм випустять з 28 листопада 2024 року.

​​Сюжет стрічки розгортається у південному містечку на Херсонщині. Науковець природничого музею Юра стає свідком навмисного підпалу лісу. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети. Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. Адже на носі вибори мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки попри те, що перебуває в комі.

Перед виходом в український прокат команда фільму «Редакція» спільно з Львівським Медіафорумом проведе дискусії «Сила локальних медіа: допремʼєрний показ й обговорення фільму “Редакція” Романа Бондарчука» у 10 містах України.

У головній ролі дебютував Дмитро Багненко, журналіст, а нині військовий. Також у картині зіграли акторка Римма Зюбіна («Люся інтерн», «Гніздо горлиці»), Жанна Озірна (режисерка стрічки «Медовий місяць»), драматург Максим Курочкін, актори Андрій Кирильчук («Памфір»), Василь Кухарський («Максим Оса»), Сергій Степанський («Вулкан»), режисер Олександр Шмаль, журналіст Сергій Іванов та інші.

Режисер і співавтор сценарію Роман Бондарчук, знаний за своїми попередніми картинами «Вулкан» і «Українські шерифи», також Бондарчук відомий як артдиректор фестивалю Docudays UA. «Редакція» продовжує серію фільмів режисера, присвячених дослідженню Півдня України.

Авторка сценарію – Алла Тютюнник, співавтори – Дар’я Аверченко, Роман Бондарчук. Продюсерки фільму: Дар’я Бассель («Мун Мен») та Дар’я Аверченко («Південь фільм»). Оператор –Вадим Ільков. Режисери монтажу – Віктор Онисько, Нікон Романченко. Композитор – Антон Байбаков. Художник-постановник – Кирило Шувалов. Звукорежисер – Сергій Степанський. Художниця з костюмів – Софія Дорошенко.

Після світової премʼєри стрічка була показана на низці міжнародних фестивалів, серед яких основна конкурсна програма Сараєвського кінофестивалю та програма International Perspective міжнародного кінофестивалю Сан-Паулу. Українська національна премʼєра фільму відбудеться в межах Київського тижня критики.