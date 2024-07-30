Вийшов український трейлер драми «Тут і зараз» від режисера Роберта Земекіса («Назад у майбутнє», «Форрест Ґамп») з Томом Генксом та Робін Райт у головних ролях. У прокат фільм вийде 5 грудня.

В основу сценарію покладено опублікований у 2014 році графічний роман Річарда МакГуайра «Тут» (Here), що є розширеною версією опублікованого в 1989 році однойменного коміксу того ж автора.

Фільм – про людей, що мешкають на тій самій ділянці у Новій Англії з 3 млн року до н.е. по теперішній час. Основна частина дії розгортається в 20-му столітті та в перших десятиліттях 21-го століття. Саме на цьому часі і зосередився режисер.

Фільм повністю знято з однієї фіксованої точки. Камера ніколи не рухається. Вона не збільшує масштаб і навіть не повертається. Рухається, і досить швидко, лише час. Більше століття життя в одній американській вітальні розгортається протягом жвавої 104-хвилинної історії.

«Єдина перспектива ніколи не змінюється, але змінюється все навколо. Насправді, такого ще ніхто не робив. Подібні сцени є в дуже ранніх німих фільмах, ще до того, як була винайдена мова монтажу. Але крім цього, так, це була ризикована авантюра», – розповів Земекіс в ексклюзивному інтерв'ю Vanity Fair.