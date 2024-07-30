22 серпня в українських кінотеатрах розпочнуться покази австрійської драми «Ціле життя». Це нова робота автора стрічок «Підводний човен», «Щоденник Анни Франк» Ганса Штайнбіхлера.

За основу сценарію було взято однойменний роман-бестселер Роберта Зіталера, що грав епізодичну роль у стрічці «Юність» Паоло Соррентіно. Джон Вільямс з «Нью-Йорк Таймс» сказав, що ця книжка «одна з тих простих історій звичайних людей, яка прозоро розповідає про набагато глибші речі: розвиток сучасності, універсальну природу любові та розбитого серця, а також про те, яким швидкоплинним є життя».



У центрі сюжету фільму – осиротілий Андреас, який потрапляє під опіку безжального дядька на фермі в далекій долині. До хлопця ставляться, як до наймита, і його дитинство сповнюється жорстокості. Коли юнак нарешті покидає свого гнобителя, то опиняється на будівництві винаходу, що знаменує початок альпійського туризму: гірської канатної дороги. Нова робота відкриває нові життєві перспективи, й зовсім скоро Андреас знаходить своє кохання. Але спалахує світова війна.

Стрічку було номіновано на австрійську кінопремію 2024 в 4 категоріях: найкращі чоловіча роль, грим, дизайн костюмів та декорації.

Головну роль зіграв Штефан Ґорскі, який став найкращим актором за версією Баварської кінопремії 2024 році. У фільмі також зіграли Авґуст Цірнер («Колонія»), Юлія Франц Ріхтер («Ундіна»), Томас Шуберт («Полумʼяне небо»), Лукас Волкер («Лазня диявола») та інші.

Українська премʼєра фільму відбулась в межах 12-го Тижня австрійського кіно. А світова премʼєра відбулась на фестивалі у Цюрисі.