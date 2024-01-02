У фільмі знімались Джон Малкович та Фанні Ардан

Вийшов український трейлер фільму «Містер Блейк до ваших послуг» з Джоном Малковичем у головній ролі. У прокаті фільм стартує з 4 січня.

Колишній англійський бізнесмен приїжджає у французький замок, де він колись зустрів своє перше кохання. З того часу замок збіднів, прислуга повтікала, а гостя приймають за довгоочікуваного дворецького. Щоб повернути замку та його прекрасній господині колишню велич, у розпорядженні Містера Блейка є старе обладнання, товариш по чарці, вагітна домогосподарка та кіт. Останній, щоправда, ідеальний.

Режисером фільму є Жиль Легардіньє. Окрім Джона Малковіча у фільмі також знімались Фанні Ардан, Емілі Декенн, Філіп Бас, Деніел Кова та інші.