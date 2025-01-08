У центрі сюжету – акторка К'яра, донька кінозірок Марчелло Мастроянні та Катрін Деньов

В Україні 30 січня розпочнеться прокат нового фільму французького режисера Крістофа Оноре «Мій Марчелло». У форматі некласичного байопіку фільм торкається сторінок життя Марчелло Мастроянні, ікони кіно, триразового номінанта на «Оскар» та альтер еґо Федеріко Фелліні.

У центрі сюжету – акторка К'яра, донька кінозірок Марчелло Мастроянні та Катрін Деньов, яка втомилася від порівнянь із батьками. Після вимоги на чергових пробах зіграти «як Мастроянні» вона перевтілюється у свого покійного батька буквально. Жінка переконлива в цьому образі та навіть вимагає, щоб до неї зверталися «Марчелло». Її мати, колишній чоловік та друзі родини стурбовані такими трансформаціями та слідують за К'ярою, щоб переконати її повернутися до власної особистості.

Родзикою цього фільму є те, що низка французьких кінозірок грають у стрічці ролі самих себе: К'яра Мастроянні («Усі пісні лише про кохання», «Ніде»), Катрін Деньов («Денна красуня», «Індокитай», «8 жінок»), Фабріс Лукіні («Ночі повного місяця»), Мельвіль Пупо («Мій злочин», «І все ж Лоранс»), Ніколь Ґарсія («Люпен»).

Над стрічкою працювали продюсери оскароносного фільму «Анатомія падіння», а дизайнеркою костюмів стала дворазова лауреатка Премії «Сезар» Паскалін Шаванн, відома роботою над фільмами «Аннетт» Леоса Каракса, «Офіцер і шпигун» Романа Поланскі, а також низки картин Франсуа Озона («Мій злочин», «Франц», «8 жінок»). Фільм знятий за підтримки модного дому Chanel.

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Крістоф Оноре, режисер фільму, надихнувся на його створення фотографією К’яри, що була зроблена у 2011 році для журналу Elle, де вона позувала в образі батька.

Світова прем'єра стрічки відбулася в основному конкурсі цьогорічного Каннського кінофестивалю, у рік, коли Марчелло Мастроянні могло б виповнитися 100 років.

Фільм викликав дуже різні відгуки, але його, без сумніву варто подивитись, щоб скласти власну думку про ні на що не схожу кіноманську картину.