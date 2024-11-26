Мультфільм розповідає про непересічну дівчину з племені інків

Пригодницьку анімаційну стрічку «Каяра» покажуть в кінотеатрах України з 2 січня. Захоплива історія непересічної та сміливої дівчини Каяри розгортається у екзотичних джунглях Перу. Саме там, у тропіках, серед братів та сестер племені інків зростає головна героїня, плекаючи власну незвичайну мрію. Стрічка не має вікових обмежень, тож чудово підійде для спільного родинного походу в кінотеатр на новорічні свята.

Режисером мультфільму виступив Сезар Зелада, відомий своєю продюсерською роботою у анімаційній стрічці «Аінбо. Дух Амазонки», яка свого часу стала справжнім хітом українських кінотеатрів. Сценаристами анімації стали брати Браян та Джейсон Клівленди, які працювали разом зокрема над стрічкою «Команда котиків». Спродюсував «Каяру» режисер, письменник та автор дитячих книг Дірк Хампель.

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Каяра – юна та смілива дівчина з племені інків. Понад усе вона прагне увійти в групу імператорських посланців, часкі, які несуть важливі повідомлення від найвищих гір до найглибших океанів. Однак серед часкі ніколи не було жінок. Тож Каярі доведеться довести, що вона – прудкіша та сильніша за багатьох чоловіків.