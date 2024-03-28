Вийшов офіційний український трейлер перезапуску легендарної саги «Ворон». Масштабний екшн-трилер скоро вийде у всіх кінотеатрах країни. Точної дати поки не повідомляють.

Стрічка заснована на однойменній серії коміксів Джеймса О'Барра, які розійшлися багатомільйонними тиражами та отримали кілька екранізацій в минулому. Перше втілення культової історії вийшло у 1994 році та назавжди увійшло в історію кіно та поп-культури через трагічну загибель під час знімання виконавця головної ролі Брендона Лі, сина легендарного Брюса Лі.

Головним героєм нової екранізації культового коміксу залишається музикант Ерік Дрейвен (Білл Скашгорд). Разом зі своєю дівчиною Шеллі Вебстер він гине від рук жорстоких злочинців, які контролюють все місто. Але жага до помсти за кохану виявляється сильнішою за смерть. Справжнє кохання ніколи не помирає, тому Ерік відроджується з мертвих і ступає на шлях відплати. Всюди його супроводжує Ворон – містичний птах, що уносить душі в країну мертвих, але може допомогти у боротьбі за справедливість.

Головну роль у масштабному блокбастері отримав Білл Скашгорд, який відомий за екранізаціями Стівена Кінга «Воно». Роль головного антагоніста дісталася Денні Г’юстону («Люди Ікс: Росомаха», «Робін Гуд», «Падіння Янголів»).

Режисером містичного екшн-трилера став Руперт Сандерс («Білосніжка та мисливець», «Привид у броні»). Сандерс також виступив співавтором сценарію, який він присвятив Брендону Лі, виконавцю головної ролі у першій екранізації культового комікса, який трагічно загинув під час зйомок, та назвав Білла Скашгорда «наступником» легендарного Лі.