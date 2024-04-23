В Україні 9 травня розпочнуться покази драматичної комедії «Татова донька». Світова прем'єра стрічки відбулася на Каннському кінофестивалі 2023 року, де вона була фільмом-закриттям паралельної програми «Тиждень критики». Художня керівниця програми Ава Каєн описала картину як «гірко-солодку комедію про батьківство та родинні зв'язки з поетичним та нестандартним поглядом». Режисер Ерван ле Дюк — кількаразовий учасник Каннського кінофестивалю.

У центрі сюжету – Етьєн, який став батьком, коли йому заледве виповнилося 20 років. Невдовзі після пологів його кохана без пояснень покинула сім’ю, залишивши дитину. Це не зламало новоспеченого тата, і він зміг побудувати з донькою близькі стосунки. Коли дівчині виповнюється 17, вона теж готується залишити батька. Та одного разу вони впізнають у телесюжеті зниклу матір. Розбурхане минуле спливає на поверхню, і батько з донькою рушають в останню хаотичну сімейну подорож.

Роль молодого батька зіграв Науель Перес Біскаярт, володар Премій «Сезар», «Люм'єр» та «Кришталевий глобус» за роботу у фільмі «120 ударів на хвилину», також відомий за стрічкою «Уроки фарсі». Доповнила першоплановий дует молода акторка Селест Брюнкель, для якої це одна з перших великих ролей.