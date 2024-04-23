Вийшов український трейлер стрічки «Татова донька»
Фільм з Каннського тижня критики покажуть в кінотеатрах України у травніНаталка Горішня, 0
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У центрі сюжету – Етьєн, який став батьком, коли йому заледве виповнилося 20 років. Невдовзі після пологів його кохана без пояснень покинула сім’ю, залишивши дитину. Це не зламало новоспеченого тата, і він зміг побудувати з донькою близькі стосунки. Коли дівчині виповнюється 17, вона теж готується залишити батька. Та одного разу вони впізнають у телесюжеті зниклу матір. Розбурхане минуле спливає на поверхню, і батько з донькою рушають в останню хаотичну сімейну подорож.
Роль молодого батька зіграв Науель Перес Біскаярт, володар Премій «Сезар», «Люм'єр» та «Кришталевий глобус» за роботу у фільмі «120 ударів на хвилину», також відомий за стрічкою «Уроки фарсі». Доповнила першоплановий дует молода акторка Селест Брюнкель, для якої це одна з перших великих ролей.