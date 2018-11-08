Військові комісаріати Львівщини реформують на зразок ЦНАПів

СуспільствоАнастасія Себало, сьогодні, 19:18 8920

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До кінця 2019 року військкомати мають запрацювати на зразок ЦНАПів. Змін зазнають усі 25 районних комісаріатів Львівщині.

«Якщо порівняти це з центрами надання адміністративних послуг, що людина приходить, автоматично вноситься інформація до комп'ютера з того чи іншого питання, її скеровують до того чи іншого спеціаліста. Це питання буде вирішено якісно і швидко», – пояснив заступник військового комісара Львівщини Денис Сахацький.

Призов на Львівщині виконали на 66%. До війська вже пішли 535 рекрутів із запланованих понад 800.

У Львівському обласному комісаріаті наголосили: з початком призовної кампанії чоловіки призовного віку повинні самостійно прибути у військкомат, не чекаючи повістки. Бо ухильників тепер виявляють дедалі частіше. За підсумками весняного призову п’ятьох порушників вже засудили до умовних термінів покарання.

Водночас роботу військкоматів почали реформувати. Для рекрутингу тепер будуть залучати колишніх учасників АТО, які на власному досвіді зможуть переконувати призовників та контрактників. Також усі паперові дані переводять в електронний формат. А відвідувачів прийматимуть не два дні на тиждень, а п’ять – з 9 до 18 години.

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