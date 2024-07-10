Барбора Крейчикова – колишня перша ракетка світу у парному рейтингу та друга ракетка у одиночному розряді

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова (№32 WTA) в 1/4 фіналу Вімблдону у двох сетах здолала латвійку Єлєну Остапенко (№14 WTA) і стала останньою півфіналісткою турніру.

Вімблдон, 1/4 фіналу

Єлєна Остапенко (Латвія) – Барбора Крейчикова (Чехія) – 4:6, 6:7.

Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини. Остапенко зробила чотири ейси, п'ять разів помилилася на подачі та реалізувала два брейк-пойнти з п'яти. Її суперниця чотири рази подала навиліт, п'ять разів помилилася на подачі та реалізувала два брейк-пойнти з п'яти.

Наступною суперницею Крейчикової стане Єлєна Рибакіна із Казахстану, яка цього ж дня обіграла українку Еліну Світоліну. В іншому півфіналі зійдуться хорватка Донна Векіч та італійка Жасмін Паоліні.

Нагадаємо, Барбора Крейчикова – колишня перша ракетка світу у парному рейтингу та друга ракетка у одиночному розряді. Переможниця Відкритого чемпіонату Франції-2021, володарка кар'єрного Великого шлема у жіночому парному розряді (всього сім титулів), переможниця трьох турнірів Великого шлема у міксті, чемпіонка Олімпійських ігор 2020 року у парному розряді, переможниця одного Підсумкового турніру WTA у парному розряді (2021), переможниця 25 турнірів WTA (з них сім в одиночному розряді) та володарка Кубка Федерації (2018) у складі збірної Чехії.